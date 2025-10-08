° / °
Pernambuco lança edital de Concurso Público Unificado com 460 vagas

Provas serão aplicadas nos dias 4 e 21 de dezembro de 2025 em dez municípios

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/10/2025 às 20:26

Concurso abre inscrições no dia 7 de novembro (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O Governo de Pernambuco publica, na quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE). O processo seletivo oferece 460 vagas para cargos de níveis médio e superior, distribuídas entre nove órgãos estaduais.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira até o dia 7 de novembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do certame: www.concursosfcc.com.br.

As provas serão aplicadas nos dias 14 e 21 de dezembro de 2025, em dez municípios: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.

Segundo o edital, os cargos estão divididos em três blocos:
- Bloco 1: formação específica de nível superior;
- Bloco 2: qualquer área de formação de nível superior;
- Bloco 3: formação de nível médio.

Cada grupo terá dia e turno exclusivos de prova, permitindo que o candidato concorra a até três cargos, um de cada bloco.

De acordo com a Secretaria de Administração (SAD), o concurso tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos cargos públicos estaduais. A titular da pasta, Ana Maraíza, afirmou que o modelo unificado busca facilitar a participação de candidatos em todas as regiões do Estado.

Esta será a primeira edição do concurso unificado em Pernambuco e o formato permitirá que o candidato dispute vagas em diferentes cargos dentro de um mesmo processo seletivo.

“O edital do primeiro concurso público unificado de Pernambuco será publicado no Diário Oficial de amanhã. São 460 vagas distribuídas por nove órgãos do Estado, e o mais interessante é que um candidato vai poder, em apenas um certame, concorrer a até três cargos distintos. Essa será uma excelente oportunidade para todos os que desejam fazer parte da equipe que está mudando Pernambuco”, destacou a governadora Raquel Lyra

