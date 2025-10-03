CNU 2025: mais de 38 mil pernambucanos devem fazer a prova neste domingo (5); saiba detalhes do concurso

Em todo o Brasil, mais de 760 mil inscritos devem realizar o CNU 2025. O Diario de Pernambuco fez um levantamento das principais informações do "Enem dos concursos"

A abertura dos portões acontece às 11h30 (horário de Brasília), fechando às 12h30. A aplicação da prova acontece às 13h. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mais de 38 mil pernambucanos devem participar das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que acontece neste domingo (5) em 228 cidades do Brasil. Ao todo, mais de 761 mil candidatos devem fazer o “Enem dos concursos” em todo território brasileiro.

Com salários que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil, os candidatos inscritos irão disputar 3.652 vagas, distribuídas nos níveis superior e intermediário, em 32 órgãos e entidades do Governo Federal.

Os cargos estão divididos em nove blocos que agrupam as vagas por áreas de atuação como Seguridade Social: Saúde e Assistência (Bloco 1); Cultura e Educação (Bloco 2); Ciências, Dados e Tecnologia (Bloco 3); Engenharia e Arquitetura (Bloco 4); Administração (Bloco 5); Desenvolvimento Socioeconômico (Bloco 6); Justiça e Defesa (Bloco 7); Intermediário - Saúde (Bloco 8); e Intermediário - Regulação (Bloco 9).

Diante da importância da prova, o Diario de Pernambuco fez um levantamento das principais informações que os candidatos devem saber no dia da prova.

Provas

Este ano, o CNU terá dois dias de aplicação das provas, sendo divididas em objetivas, que acontece neste domingo (5), e discursivas, marcadas para 7 de dezembro.

A prova objetiva será composta por questões comuns a todos os candidatos, que abordam áreas de língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades, e outra com perguntas específicas, de acordo com o bloco temático escolhido. Todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta.

Ao todo, a prova de nível superior terá 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Já a prova do nível intermediário terão 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.

A duração da prova varia de acordo com o nível do cargo. Os candidatos inscritos nos níveis superior terão 5 horas (13h às 18h), enquanto que os concurseiros do nível intermediário terão 3h30 (13h às 16h30).

Os candidatos devem permanecer na sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de prova só poderá ser levado pelo candidato caso a saída ocorra na última hora do período estabelecido para cada nível.

Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva irão realizar a segunda fase do concurso. O conteúdo e o formato da prova discursiva irão variar de acordo com a área de atuação.

O que pode levar

Os candidatos devem comparecer ao local de provas munidos obrigatoriamente de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e documento de identidade original.

Os concurseiros também poderão levar o comprovante de inscrição, além de alimentos e bebidas, desde que estejam com embalagens lacradas e em garrafas transparentes.

Além desses itens, caso o candidato fizer uso de equipamentos especiais que o impeça de ser submetida à detecção de metais (marca-passo, pinos cirúrgicos, sensores de controle de glicose e leitores, bombas de insulina, canetas de aplicação de insulina, agulhas ou outros instrumentos metálicos), ele deve apresentar uma documentação que comprove o uso de tais equipamentos.

Estão proíbidos durante a realização da prova: o uso de aparelhos sonoros; uso de calculadoras, livros, apostilas, entre outros; uso de aparelhos eletrônicos; apresentação de cópia de documentos no lugar da original, mesmo se elas forem autenticadas; uso de relógio; uso de óculos escuro; uso de chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

Antes da prova, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo CNU 2025, fornecerá envelopes porta-objetos para guardar pertences, inclusive o celular, que deve permanecer desligado durante toda a prova.

Edital

O formato do CNU permite que os candidatos concorram a várias vagas dentro de um mesmo bloco, com apenas uma inscrição.

Este ano, o edital do processo seletivo será regido por um único edital, diferentemente da edição anterior, quando contou com oito editais.

No documento é possível ver as informações detalhadas sobre as vagas, salários, conteúdo programático das provas, critérios de classificação e composição das notas finais.

