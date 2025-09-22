Concurso do TJPE: mulher é presa por tentar fazer prova no lugar de outra pessoa

A suspeita de 30 anos foi detida pela PM em um estabelecimento de ensino no bairro Rio Claro, em Petrolina, no Sertão

Prova do TJPE foi realizada no domingo (21) (Arquivo)

Uma mulher de 30 anos foi presa ao tentar realizar uma prova de concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) no lugar de outra pessoa em Petrolina, no Sertão. O caso aconteceu no domingo (21) e a suspeita foi detida pela Polícia militar.

A prova estava sendo aplicada em um estabelecimento de ensino no bairro Rio Claro. A suspeita foi levada para a 213ª Delegacia de Petrolina, onde foi autuada por falsidade ideológica. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi encaminhada para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

O crime de falsidade ideológica consiste em inserir ou omitir informações falsas em um documento público ou privado, com o objetivo de alterar a verdade, criar obrigações, prejudicar alguém ou obter vantagens indevidas. A pena varia entre um a cinco anos de reclusão e multa.

Outros casos

Em janeiro, um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil por tentar fraudar um concurso público no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. Ele estava usando um smartwatch, relógio inteligente, conectado à internet, que o ajudaria a receber mensagens com o gabarito da prova.

Em setembro de 2024, a Polícia Federal (PF) em Pernambuco prendeu em flagrante cinco candidatos que utilizavam pontos eletrônicos para tentar fraudar o concurso público da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Os suspeitos foram detidos ainda dentro do prédio onde a prova foi aplicada.