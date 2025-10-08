Paulista abre concurso público para 120 vagas da Guarda Municipal e Agentes de Trânsito

Inscrições para o certame iniciam nesta quarta (8), e o edital completo estará disponível a partir do dia 10 de outubro de 2025. Concurso visa o preenchimento de vagas imediatas no quadro efetivo da Guarda Municipal e Agente de Trânsito de Paulista

O objetivo é o preenchimento de vagas imediatas no quadro efetivo do município (Foto: Prefeitura do Paulista)

A cidade de Paulista, no Grande Recife, abre, nesta quarta (8), as inscrições do Concurso Público Edital nº 001/2025. O certame oferece 120 vagas na Guarda Municipal e para cargos de Agentes de Trânsito. O objetivo é o preenchimento de vagas imediatas no quadro efetivo do município.

O edital completo estará disponível a partir do dia 10 de outubro de 2025, podendo ser consultado nos sites www.paulista.pe.gov.br e www.igeduc.org.br. Do total de vagas, 90 são para Guarda Municipal e 30 para Agente de Trânsito.

Segundo a gestão municipal, as provas objetivas estão previstas para o mês de novembro. O concurso será organizado pelo Instituto de Apoio à Gestão e Educação (IGEDUC) e supervisionado pela Comissão instituída por meio da Portaria nº 3607/2025.