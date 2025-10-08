Menina de 7 anos assassinada em Carnaíba, no Sertão, é sepultada nesta quarta (8)
O corpo de Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos, foi encontrado no inicio da tarde de segunda-feira (6), próximo a casa onde morava; quatro pessoas foram indiciadas pelo assassinato da menina
Publicado: 08/10/2025 às 10:24
Yasmim tinha 6 anos e foi vista por câmeras de segurança antes de desaparecer (Foto: Reprodução)
Foi enterrada na manhã desta quarta-feira (8) a menina Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos, encontrada sem vida em uma área de matagal nas proximidades da casa onde morava, na comunidade de Ibitiranga, distrito de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. O sepultamento ocorreu no Cemitério de Ibitiranga e contou com a presença de familiares, amigos e colegas de classe.
Yasmin havia desaparecido na noite do último domingo (5), por volta das 20h30. Seu corpo foi localizado no início da tarde de segunda-feira (6). De acordo com informações extraoficiais, a criança foi vista pela última vez usando o fardamento escolar, uma roupa vermelha, em um evento de som automotivo realizado no campo de futebol do distrito.
Imagens de câmeras de segurança registraram a menina pouco antes do desaparecimento, em frente a uma residência, conversando com um menino da mesma faixa etária.
O que diz a SDS
Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que, na segunda-feira (6), policiais militares do 23º Batalhão encontraram o corpo da criança, que estava desaparecida desde o dia anterior.
“Quatro suspeitos do crime, sendo três adolescentes e um homem, foram encaminhados para a Delegacia de Carnaíba, que iniciou as investigações”, comunicou o órgão.