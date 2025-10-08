Casal é executado dentro de casa em Primavera, na Mata Sul de Pernambuco

A execução ocorreu na madrugada de terça-feira (7), no Engenho de Tolerância, na zona rural de Primavera; vítimas foram encontradas em cômodos diferentes da residência

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um casal foi assassinado dentro de casa no Engenho de Tolerância, zona rural de Primavera, na Mata Sul de Pernambuco, na madrugada de terça-feira (7). As vítima foram identificadas como Adeilton Ferreira do Carmo, de 38 anos, e Maria Jose da Silva Filha, de 40 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o imóvel apresentava sinais de arrombamento e os corpos estavam em diferentes cômodos, Adeilton foi encontrado na cozinha, enquanto a companheira dentro do quarto. Ambos com perfurações na cabeça, causadas por disparos de pistola e espingarda calibre 12.

Segundo familiares das vítimas, três homens encapuzados invadiram a casa informando que eram da polícia. Em seguida, mandaram Adeilton deitar no chão e efetuaram os disparos à queima roupa. Maria José estava deitada no quarto, onde foi executada.

A PM fez o isolamento da área até a chegada no Instituto de Criminalística (IC). Após pericia, ambos os corpo foram recolhidos para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

As investigações ficaram a cargo da Delegacia de Primavera. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito foi instaurado para apurar a autoria e motivação do duplo homicídio.