Investidores da SAF projetam Santa Cruz entre os três maiores do Nordeste em seis anos

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios.

Em uma reunião importante com o Conselho Deliberativo do Santa Cruz, os investidores por trás da proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentaram uma visão ambiciosa para o futuro do clube. Entre as metas estratégicas, os investidores estabeleceram dois marcos principais: colocar o Santa Cruz entre os três maiores clubes do Norte/Nordeste em um prazo de até seis anos e alcançar o top 13 do futebol brasileiro em até 15 anos.

A proposta traça metas claras de crescimento sustentável, dentro e fora de campo, com foco na profissionalização da gestão, engajamento da torcida e responsabilidade social. A missão, segundo os investidores, é garantir crescimento financeiro e conquistas esportivas, sempre respeitando a história do clube e fortalecendo os laços com a torcida.

Para atingir esses objetivos, foram definidos critérios de avaliação que incluem indicadores como faturamento anual, eficiência nos gastos, número de torcedores, ticket médio e renda por jogo, média de público nos estádios, vendas de camisas, crescimento do programa de sócio-torcedor, engajamento nas redes sociais, presença na mídia, impacto em ações de responsabilidade social e desempenho esportivo.

Os representantes da proposta destacaram que o modelo de SAF proposto prioriza a profissionalização da gestão e a construção de uma estrutura sólida, com foco em sustentabilidade a longo prazo. A proposta agora segue para votação nesta quinta-feira (9) e, se aprovada pelo Conselho Deliberativo, será submetida à votação dos sócios em assembleia geral (AGE).