Investidores da SAF projetam Santa Cruz entre os três maiores do Nordeste em seis anos

Investidores detalham metas de longo prazo para SAF do Santa Cruz
Publicado: 08/10/2025 às 11:14
Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)
Em uma reunião importante com o Conselho Deliberativo do Santa Cruz, os investidores por trás da proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentaram uma visão ambiciosa para o futuro do clube. Entre as metas estratégicas, os investidores estabeleceram dois marcos principais: colocar o Santa Cruz entre os três maiores clubes do Norte/Nordeste em um prazo de até seis anos e alcançar o top 13 do futebol brasileiro em até 15 anos.
Para atingir esses objetivos, foram definidos critérios de avaliação que incluem indicadores como faturamento anual, eficiência nos gastos, número de torcedores, ticket médio e renda por jogo, média de público nos estádios, vendas de camisas, crescimento do programa de sócio-torcedor, engajamento nas redes sociais, presença na mídia, impacto em ações de responsabilidade social e desempenho esportivo.
Os representantes da proposta destacaram que o modelo de SAF proposto prioriza a profissionalização da gestão e a construção de uma estrutura sólida, com foco em sustentabilidade a longo prazo. A proposta agora segue para votação nesta quinta-feira (9) e, se aprovada pelo Conselho Deliberativo, será submetida à votação dos sócios em assembleia geral (AGE).