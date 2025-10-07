Polícia Civil interdita fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em San Martin, no Recife

No local, que também funcionava como depósito de bebidas, dois homens foram presos em flagrante

Operação interditou fábrica clandestina de bebidas em San Martim (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco realizou, nesta segunda-feira (6), uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois homens e na interdição de um depósito e fábrica clandestina de bebidas alcoólicas, no bairro de San Martin, zona oeste do Recife.

A ação foi deflagrada para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos equipamentos de produção, como envazadora, fogão industrial e soprador térmico, além de rótulos falsificados, bebidas adulteradas e eletrônicos utilizados na atividade ilícita.

A fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) constatou a ausência de registro legal do estabelecimento e lavrou autos de infração, inspeção e fechamento do local.

A investigação identificou ainda o uso indevido de um CNPJ cancelado, documentos falsificados e adulteração no medidor de energia elétrica, levantando suspeita de furto.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Rio Branco, onde foram autuados pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de produto alimentício, crimes contra as relações de consumo, concorrência desleal e crimes contra a ordem tributária, além da suspeita de furto de energia.

A Polícia Civil reafirmou que segue com as ações em todo o Estado com foco no combate à produção e comercialização clandestina de bebidas alcoólicas.