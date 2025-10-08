Com a presença do papa Leão XIV, Orquestra Criança Cidadã do Recife se apresenta no Vaticano

A apresentação, que aconteceu nesta quarta (8), na Praça de São Pedro, no Vaticano, encerrou a turnê internacional dos Concertos Pela Paz 2025

Diante da presença do papa Leão XIV e de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, a Orquestra Criança Cidadã (OCC) se apresentou nesta quarta-feira (8), encerrando a turnê internacional dos Concertos Pela Paz 2025.

Sob a regência do maestro José Renato Accioly, a performance da orquestra foi recebida com aplausos e destacou o compromisso dos Concertos pela Paz com a promoção da convivência pacífica por meio da música.

Nascida na comunidade do Coque, no bairro de Joana Bezerra, Zona Sul do Recife, a Orquestra Criança Cidadã liderou o projeto Concerto da Paz, idealizado por João Targino, que percorreu cidades como Seul, Hiroshima, Osaka e Roma, com apresentação final no Vaticano, levando uma mensagem de reconciliação e esperança.

“Tocar na Praça de São Pedro, diante do Papa, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. A cada nota, sentia que estávamos levando uma mensagem de união e esperança, e isso me emocionou profundamente”, ressaltou a percussionista da Orquestra Criança Cidadã, Lídia Sotero.

Durante as viagens, jovens músicos pernambucanos se uniram a colegas de países em conflito, como Rússia, Ucrânia, Irã, Israel, Palestina, Coreias do Sul e do Norte, para promover o diálogo cultural.

Ao todo, a delegação brasileira foi formada por 11 músicos selecionados entre centenas de alunos do projeto, em processo de audições às cegas. Com idades entre 16 e 22 anos, os jovens acumulam mais de uma década de experiência na orquestra.

A ideia dos Concertos pela Paz é reafirmar o poder transformador da arte e sua capacidade de unir nações em torno de um mesmo ideal: a construção de um mundo mais humano, solidário e em harmonia.

“Encerrar esta turnê no Vaticano, diante do Santo Padre, foi o coroamento de uma jornada marcada pela emoção e pela fé na força da música", afirmou o maestro José Renato Accioly.