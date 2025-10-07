Náutico ultrapassa 14 mil ingressos vendidos para decisão contra o Brusque nos Aflitos

Setores Vermelho, Caldeirão e Hexa já estão esgotados para partida decisiva do clube alvirrubro pelo acesso

Estádio dos Aflitos (Gabriel França/CNC)

A torcida do Náutico vai chegar junto! A nova parcial divulgada nesta terça-feira (7) aponta que mais de 14 mil ingressos já foram vendidos para o duelo decisivo contra o Brusque, marcado para o próximo sábado (11), às 17h, nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular final da Série C.

Com valores promocionais, o clube iniciou as vendas na segunda-feira (6) e rapidamente viu a movimentação crescer. Na plataforma FutebolCard, onde ocorre a comercialização, já aparecem como esgotados os setores Vermelho, Caldeirão e Hexa, restando ingressos apenas para o setor de Cadeiras e o espaço destinado aos visitantes.

Para o público geral, as entradas custam R$ 20, enquanto os sócios adimplentes podem garantir presença por R$ 12. O acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial, medida que já é obrigatória em todos os setores dos Aflitos.

Em campo, o Timbu chega para o confronto com o Brusque em clima de final. A equipe precisa vencer obrigatoriamente para seguir com chances de acesso à Série B. Além disso, o Náutico depende de uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani, no clássico campineiro, para manter o sonho vivo.

Existe ainda um cenário alternativo: o time alvirrubro poderia subir com um empate no dérbi de Campinas, desde que vença o Brusque por quatro gols de diferenças.