Náutico ultrapassa 14 mil ingressos vendidos para decisão contra o Brusque nos Aflitos
Setores Vermelho, Caldeirão e Hexa já estão esgotados para partida decisiva do clube alvirrubro pelo acesso
Publicado: 07/10/2025 às 21:57
Estádio dos Aflitos (Gabriel França/CNC)
A torcida do Náutico vai chegar junto! A nova parcial divulgada nesta terça-feira (7) aponta que mais de 14 mil ingressos já foram vendidos para o duelo decisivo contra o Brusque, marcado para o próximo sábado (11), às 17h, nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular final da Série C.
Com valores promocionais, o clube iniciou as vendas na segunda-feira (6) e rapidamente viu a movimentação crescer. Na plataforma FutebolCard, onde ocorre a comercialização, já aparecem como esgotados os setores Vermelho, Caldeirão e Hexa, restando ingressos apenas para o setor de Cadeiras e o espaço destinado aos visitantes.
Para o público geral, as entradas custam R$ 20, enquanto os sócios adimplentes podem garantir presença por R$ 12. O acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial, medida que já é obrigatória em todos os setores dos Aflitos.
Em campo, o Timbu chega para o confronto com o Brusque em clima de final. A equipe precisa vencer obrigatoriamente para seguir com chances de acesso à Série B. Além disso, o Náutico depende de uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani, no clássico campineiro, para manter o sonho vivo.
Existe ainda um cenário alternativo: o time alvirrubro poderia subir com um empate no dérbi de Campinas, desde que vença o Brusque por quatro gols de diferenças.
????ATENÇÃO! TEMOS 14.314 INGRESSOS VENDIDOS PARA NÁUTICO X BRUSQUE.— Náutico (@nauticope) October 7, 2025
? SETORES VERMELHO/GAZZANEO, HEXA E CALDEIRÃO ESGOTADOS!!!
? RESTAM APENAS INGRESSOS PARA O SETOR DE CADEIRAS
COMPRE ENQUANTO AINDA DÁ TEMPO E VENHA APOIAR O NÁUTICO NA BUSCA PELO ACESSO
????COMPRE AQUI:… pic.twitter.com/3TfGs2T7C7