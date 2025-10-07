Menino de 6 anos desaparecido em praia de Alagoas é encontrado morto

A criança teria entrado no mar com outro menino antes de desaparecer

Criança estava desaparecida desde sábado (4), quando entrou no mar (Foto: CBMAL)

Um menino de 6 anos, natural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (7), na Praia do Pontal do Peba, no Litoral Sul de Alagoas. A vítima, identificada como Tallykson Ryan, estava desaparecida desde o sábado (4), quando entrou no mar e não retornou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), o corpo foi avistado por populares por volta das 7h15, às margens da praia, em direção à Foz do Rio São Francisco. Equipes do 6º Batalhão de Bombeiros Militar (6º BBM), com base em Penedo, foram acionadas e se deslocaram ao local para realizar o resgate. Uma viatura e dois militares participaram da ocorrência.

As buscas começaram ainda no sábado, cerca de duas horas após o desaparecimento da criança. O socorro foi mobilizado imediatamente, com o apoio da aeronave Falcão 05, que sobrevoou uma faixa de aproximadamente 10 quilômetros do litoral por mais de 30 minutos, mas não obteve sucesso na localização.

Após o encerramento das buscas aéreas, o trabalho continuou com equipes terrestres e aquáticas do 6º BBM, utilizando jet skis, além do suporte de Bombeiros Civis de Piaçabuçu, mergulhadores especializados e do helicóptero Arcanjo.

Em nota oficial, a Prefeitura de Piaçabuçu, por meio da Secretaria de Turismo, confirmou o acidente e destacou o esforço conjunto das equipes de resgate. As primeiras buscas ativas foram encerradas ainda no sábado à tarde, devido à forte agitação da maré e ao baixo peso corporal da criança, mas retomadas nos dias seguintes.

O corpo encontrado será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames.

