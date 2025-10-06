° / °
Corpo de menina de 6 anos desaparecida é encontrado em matagal em Carnaíba, no Sertão

Yasmin Pereira da Silva desapareceu na noite de domingo (5) em um evento da cidade

Adelmo Lucena

Publicado: 06/10/2025 às 15:51

Yasmim tinha 6 anos e foi vista por câmeras de segurança antes de desaparecer /Foto: Reprodução

A menina Yasmin Pereira da Silva, de 6 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (6) em uma área de matagal próxima à casa onde morava, na comunidade de Ibitiranga, zona rural de Carnaíba, no Sertão do Pajeú.

Ela estava desaparecida desde a noite de domingo (5), por volta das 20h30. As buscas mobilizaram equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Prefeitura de Carnaíba, em uma operação conjunta.

A criança foi vista pela última vez com uma roupa vermelha em um evento de som automotivo que acontecia no campo de futebol do distrito. O corpo da menina foi localizado por volta das 13h50 desta segunda-feira, após cerca de 18 horas de procura.

Matéria em atualização.

