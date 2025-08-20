Jovem de 14 anos foge de casa após discutir com pais sobre uso de computador

Maria Clara Gomes da Silva está desaparecida desde segunda-feira (18). Ela foi vista pela última vez em Boa Viagem, no Recife

Maria Clara está desaparecida desde segunda-feira (18) (Foto: Arquivo pessoal)

Uma adolescente de 14 anos identificada como Maria Clara Gomes da Silva está desaparecida desde segunda-feira (18), quando fugiu do prédio onde mora, no bairro Muribara, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A jovem teria sido vista pela última vez nas proximidades da Padaria Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na terça-feira (19).

De acordo com a mãe da menina, Paula Gomes, de 39 anos, Maria Clara foi flagrada por uma câmera de segurança do condomínio onde mora deixando o local às 4h20 e teria entrado em um BRT e em dois ônibus, sendo o último veículo o que fazia a Linha CDU/Caxangá. A jovem saiu de casa apenas com uma mochila e deixou o celular, que é rastreado pelos pais, em casa.

“Ela tem 14 anos, então está nessa fase de achar que já tem possibilidade de ser livre. Ela questionava muito, nas últimas semanas, a questão de que as amiguinhas dela desde os 13 e 12 anos de idade já saíam sozinha, mas ela não. Nas últimas duas semanas ela vinha passando muito mais tempo do que o normal no computador”, relata a mãe da adolescente.

Paula Gomes explicou que a filha sabia que tinha o celular rastreado pelos pais e que isso não era motivo para discussões. Além disso, a jovem não tinha redes sociais e chegou a ser questionada pelos responsáveis, no domingo (17), se estava utilizando algum aplicativo de conversa, mas ela negou. A jovem ainda teria ficado chateada após ter sido orientada pelo pai a não utilizar o computador escondido.

“A gente conversou, mas foi uma conversa bem complicada porque ela estava bem chateada, questionando: ‘porque eu não posso fazer nada? Porque minhas amigas podem?’. Em meio a isso, eu olhei o computador, diante do pouco conhecimento que tenho, mas não vi nada”, relata a mãe de Maria Clara.

Foi no dia seguinte a esta discussão que a jovem desapareceu. Paula Gomes contou que o pai da menina foi até o quarto para chamá-la para ir para a escola, mas não a encontrou. Foi até o banheiro e, somente depois disso, percebeu que a filha havia desaparecido. A cama dela ainda estava descoberta.

Com isso, eles pediram para checar as câmeras de segurança e tiveram acesso ao horário em que Ana Clara saiu do prédio onde mora. “A última pista que temos foi de alguém que ligou dizendo que tinha visto ela em Boa Viagem ontem. Fomos até lá em torno das 9h30 e a polícia foi conosco, mas não a encontramos”, destaca Paula, que acredita que a filha está sendo abrigada por alguém.

O caso foi registrado pela Delegacia de São Lourenço da Mata como “pessoa desaparecida”.