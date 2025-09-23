Ex-militar acusado de matar esposa e ocultar corpo vai a júri popular em Belo Jardim

Julgamento será realizado três anos e um mês após o desaparecimento de Lúcia Maria de Melo

Felipe Ruan e Lúcia Maria de Melo (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O ex-militar do Exército Brasileiro Felipe Ruan Bezerra Cabral será julgado nesta quarta-feira (24), às 9h, no Tribunal do Júri da Vara Criminal de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Ele é acusado de matar e ocultar o corpo da esposa, Lúcia Maria de Melo, desaparecida em 6 de agosto de 2022. O julgamento acontece três anos e um mês após o desaparecimento e será decidido por sete jurados.

Lúcia tinha 23 anos quando sumiu, deixando um filho de pouco mais de um ano, com necessidades especiais. À época, Felipe afirmou que a esposa havia deixado a residência para viver outro relacionamento e abandonado o filho. As investigações, conduzidas pelo delegado João Carlos Oliveira, apontaram outra direção.

A quebra de sigilo telefônico revelou que o celular da vítima nunca saiu da casa do casal e que mensagens enviadas à família partiram do local. Além disso, o acusado entrou em contradição ao declarar que estava no trabalho no dia do crime, quando na verdade estava em casa.

Felipe foi preso em junho de 2023 por policiais civis da 104ª Circunscrição de Belo Jardim. Inicialmente, cumpriu prisão preventiva na 10ª Companhia de Engenharia e Combate do Exército, em São Bento do Una, por ainda ser militar da ativa. Em março de 2024, foi transferido para o Presídio Desembargador Augusto Duque, em Pesqueira, onde permanece até o julgamento.

Em nota enviada ao Diario, a defesa de Felipe sustenta que Lúcia teria deixado o lar por vontade própria, demonstrando que estaria viva e em plena autonomia pessoal.

“O réu deposita total confiança no Conselho de Sentença e nos jurados desta Comarca, cidadãos comprometidos com a verdade e com a soberania dos veredictos”, destaca a defesa.

