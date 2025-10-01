Obras de esgoto interditam trecho de rua em Afogados, no Recife, até dezembro

Compesa deve concluir os serviços somente no dia 19 de dezembro

Compesa realiza obras na Rua da Paz, em Afogados, até dezembro (Foto: Compesa)

A Rua da Paz, em Afogados, Zona Oeste do Recife, está passando por obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário. A intervenção, que começou recentemente, interditou duas faixas da pista local no trecho entre a Rua Nicolau Pereira e a Rua João Carlos Guimarães.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), estão sendo implantados 213 metros de novas tubulações, com dois metros de diâmetro. Por causa do porte do material, feito em concreto reforçado e que só pode ser manuseado com auxílio de equipamentos pesados, a previsão é de que o serviço se estenda até 19 de dezembro.

A obra é considerada de alta complexidade e, para acelerar a execução, equipes atuam em três turnos. No entanto, a intervenção afeta uma via de intenso fluxo de veículos, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

O trabalho em Afogados faz parte de um projeto maior de expansão da rede de esgoto do Recife, orçado em R$ 52 milhões. A iniciativa prevê a instalação de mais de 30 mil metros de rede coletora nos bairros de Afogados, Pina, Boa Viagem, Prado e Ilha Joana Bezerra.

Segundo a Compesa, cerca de 38 mil moradores devem ser alcançados quando as obras forem concluídas, o que está previsto para o final de dezembro deste ano. Atualmente, 17 frentes de serviço estão em andamento nessas localidades.