Três adolescentes e homem são investigados por envolvimento no assassinato de menina de 7 anos no Sertão

A menina foi vista pela última vez com o fardamento da escola, uma roupa vermelha, em um evento de som automotivo (Reprodução de vídeo/Câmeras de Segurança)

Quatro pessoas, sendo três adolescentes e um homem, são alvo de investigações da Polícia Civil de Pernambuco por causa do assassinato da garota Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos.



A menina foi encontrada morta ne segunda-feira (6) em uma área de matagal próxima à casa onde morava, na comunidade de Ibitiranga, zona rural de Carnaíba, no Sertão do Pajeú.



Segundo uma nota divulgada nesta terça (7) pela Secretaria De Defesa Social (SDS), a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 23º BPM, encontrou o corpo dela.



“Quatro suspeitos do crime, sendo três adolescentes e um homem, foram encaminhados para a Delegacia de Carnaíba, que iniciou as investigações”, acrescentou.



A criança foi vista pela última vez com o fardamento da escola, uma roupa vermelha, em um evento de som automotivo que acontecia no campo de futebol do distrito.



Momentos antes, após sair do colégio, ela foi flagrada por câmera de segurança em frente a uma casa junto com um menino da mesma faixa etária com quem conversava.



O corpo da menina foi localizado por volta das 13h50 desta segunda-feira, após cerca de 18 horas de procura. Ela foi levada para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.



O enterro está previsto para esta terça. De manhã, uma tia da criança chegou ao instituto. Exames devem ser feitos para saber se a menina sofreu violência sexual antes de ser morta.