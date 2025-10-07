Homens presos em fábrica clandestina de bebidas no Recife têm preventiva confirmada

A ação foi realizada pela Polícia Civil pernambucana e pelo Ministério da Agricultura, em San Martin, na segunda (6), em meio à crise dos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Operação interditou fábrica clandestina de bebidas em San Martim (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Os dois homens presos em flagrante em uma ação em uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas na Zona Oeste do Recife, tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).



A ação foi realizada pela Polícia Civil pernambucana e pelo Ministério da Agricultura, em San Martin, na segunda (6), em meio à crise dos casos suspeitos de intoxicação por metanol, ingerido por meio de bebidas “batizadas”.

Segundo o TJPE, os dois passaram por audiência de custódia realizada nesta terça-feira (7), na Central Especializada de Garantias do Recife.

O tribunal informou que eles foram identificados como Bruno Eleotério Mendes e Carlos Henrique Souza de Arruda.



A prisão foi confirmada, conforme o TJPE, “para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal”.



Os dois suspeitos foram encaminhados ao Centro de Observação Criminológica (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Como foi

Bruno Eleotério Mendes e Carlos Henrique Souza de Arruda foram autuados por falsidade ideológica - art. 299 do Código Penal -, falsificação de produto alimentício (bebida alcoólica) – art. 272 do Código Penal -, crime contra as relações de consumo – art. 66, da Lei nº 8.137/90 -, concorrência desleal e uso indevido de marca empresarial – art. 195, III e IV, da Lei nº 9.279/96 -, Crimes contra a ordem tributária – art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

A ação foi deflagrada para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos equipamentos de produção, como envazadora, fogão industrial e soprador térmico, além de rótulos falsificados, bebidas adulteradas e eletrônicos utilizados na atividade ilícita.

A fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) constatou a ausência de registro legal do estabelecimento e lavrou autos de infração, inspeção e fechamento do local.

A investigação identificou ainda o uso indevido de um CNPJ cancelado, documentos falsificados e adulteração no medidor de energia elétrica, levantando suspeita de furto.



A Polícia Civil reafirmou que segue com as ações em todo o Estado com foco no combate à produção e comercialização clandestina de bebidas alcoólicas.



O delegado Ernesto Novaes afirmou que todo o material foi apreendido. Parte dele foi levada para o Instituto de Criminalística (IC), para perícia, que vai detectar a composição.



Ainda segundo ele, auditores do Ministério da Agricultura apreenderam maquinário e recolheram amostras para análise em laboratório.

Nesta terça, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, a notificação de um novo caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

É um homem de 57 anos, que mora no Recife e está internado em um serviço de saúde da cidade.

Com a nova notificação de caso, Pernambuco totaliza 29 casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Há dois pacientes residentes de outros estados (São Paulo e Alagoas). Do quantitativo de residentes no estado (27 casos), 8 pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 12 já receberam alta hospitalar, dois casos foram descartados (Gravatá e Carpina), 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1) e três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.

Destaca-se também que os dois casos de residentes de outros estados já receberam alta hospitalar.

Após o início da investigação epidemiológica, verificou-se a necessidade de correção do município de residência de um dos casos notificados.