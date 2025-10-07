Pernambuco notifica novo caso suspeito de intoxicação por metanol; Recife lidera lista

Novo caso de intoxicação investigado é de um morador do Recife, de 57 anos. Estado tem 29 registros suspeitos

A suspeita é que a loja tenha comercializado bebidas adulteradas. Foi lá que o rapper Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol, tinha comprado garrafas de bebidas na noite de ontem (1°). (Foto: freepic.diller/Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, na manhã desta terça-feira (7), a notificação de um novo caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

É um homem de 57 anos, que mora no Recife e está internado em um serviço de saúde da cidade.Com a nova notificação de caso, Pernambuco totaliza 29 casos suspeitos de intoxicação porSão dois pacientes residentes de outros estados (São Paulo e Alagoas).



Do quantitativo de residentes no estado (27 casos), 8 pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 12 já receberam alta hospitalar, dois casos foram descartados (Gravatá e Carpina), 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1) e três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.

Destaca-se também que os dois casos de residentes de outros estados já receberam alta hospitalar.

Após o início da investigação epidemiológica, verificou-se a necessidade de correção do município de residência de um dos casos notificados.



Um dos casos, notificado como sendo do Recife passou a ser contabilizado para cidade de Flores, localidade de residência do caso suspeito notificado, conforme tabela em anexo.