Homem acusado de abuso sexual é linchado em Jaboatão dos Guararapes

Um homem de 32 anos foi linchado na noite do último domingo (5), no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A vítima, identificada como Muriel Padro de Melo Júnior, ex-presidiário e professor de reforço escolar, foi agredida com paus, pedras e facas após ser acusada por duas crianças de ter cometido abuso sexual há cerca de três anos.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco, as vítimas, duas crianças de 7 e 9 anos, relataram que os abusos teriam ocorrido quando o homem lhes dava aulas de reforço em sua residência.

O pai das crianças, ao saber das acusações, foi até a casa de Muriel para confrontá-lo sobre o caso. Durante a discussão, o suspeito negou o crime, mas o barulho chamou a atenção de populares, que invadiram o local e iniciaram o espancamento.

Muriel foi atacado com pedras, paus e facas, não resistindo aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, como estupro de vulnerável e homicídio consumado. O órgão destacou ainda que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos no linchamento.