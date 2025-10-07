Homem é morto a facadas após briga em bar no Residencial Nova Petrolina

Segundo o relato da Polícia Militar, Tadeu estava em um bar no Residencial Brasil, acompanhado da companheira e de outro homem, quando iniciou-se uma discussão entre o casal

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Madicina Legal (IML) (Divulgação)

Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas na madrugada da última segunda-feira (6), no Residencial Nova Petrolina, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Tadeu de Sá Santos. De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, um homem de 48 anos foi preso em flagrante e autuado pelo crime de homicídio consumado.

Segundo o relato da Polícia Militar, Tadeu estava em um bar no Residencial Brasil, acompanhado da companheira e de outro homem, quando iniciou-se uma discussão entre o casal. Após o desentendimento, os dois deixaram o local e retornaram para o Residencial Nova Petrolina.

Momentos depois, a mulher voltou ao bar e chamou o suspeito para acompanhá-la até a residência. Ao chegarem, uma nova briga começou, e Tadeu foi atingido por golpes de arma branca, morrendo ainda no local.

Após o crime, a companheira fugiu de moto e o suspeito tentou escapar a pé por um matagal, mas ambos foram capturados por policiais militares. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina, que ficará responsável pelas investigações.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco informou que “prendeu em flagrante delito, por meio da Delegacia de Petrolina, no dia 6 de outubro, um homem de 48 anos, autuado pelo homicídio consumado de outro homem, de 31 anos, com lesões de arma branca, em via pública, em Petrolina. O autor foi levado à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.”

A motivação do crime ainda está sendo apurada.