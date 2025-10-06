Pernambuco registra tendência de crescimento na cobertura vacinal e lança campanha para crianças e adolescentes

Ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação e busca reforçar a imunização contra doenças como sarampo, poliomielite, HPV, febre amarela, influenza e Covid-19

Pernambuco registra alta na vacinação em 2025 (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) deu início à Campanha de Multivacinação 2025, que tem como meta atualizar a caderneta de 1.906.776 crianças e adolescentes menores de 15 anos em todo o Estado. Dados mais recentes da SES-PE mostram que a cobertura vacinal vem registrando tendência de alta em 2025.

A alta ocorre principalmente com os imunizantes aplicados em recém-nascidos. Segundo o boletim “Cobertura Vacinal PE - 29.09.2025”, a BCG e a Hepatite B aplicada nos primeiros 30 dias de vida atingiram 101,5% e 101,2% de cobertura, respectivamente, índices superiores à meta mínima de 95%.

A análise histórica indica que, após uma queda significativa em 2020, durante a pandemia, Pernambuco vem recuperando gradualmente as taxas de imunização. Em 2019, a cobertura de BCG era de 92%; caiu para 79% em 2020 e, desde então, cresce de forma contínua, alcançando novamente o patamar de 100% neste ano.

“Como a BCG e a hepatite B são aplicadas justamente nesse período, nas primeiras horas de vida , consegue-se garantir uma cobertura alta. Já nas vacinas aplicadas posteriormente, a gente tende a ter uma menor adesão da população, o que acaba reduzindo a procura”, explica a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa.

Entre os imunizantes com menor cobertura estão as vacinas contra febre amarela e HPV, incorporadas ao calendário de rotina apenas nos últimos anos. Segundo a SES-PE, a baixa adesão inicial é explicada pela recente inclusão dessas vacinas e pelo impacto da pandemia, que dificultou o acesso e a divulgação.

“A vacina da febre amarela foi implantada na rotina em 2020, justamente no ano da pandemia. Era uma vacina que, até então, era administrada apenas em situações específicas, para viajantes ou em casos de surtos. Não era uma vacina aplicada de forma rotineira. A partir de 2020, ela foi incorporada ao calendário, mas logo veio a pandemia, o que dificultou o processo. A vacinação contra a Covid-19 acabou intensificando o foco sobre outras vacinas de rotina”, destaca Magda.

Campanha

A mobilização da Secretaria de Saúde segue até 31 de outubro e contará com o Dia D da Vacinação, marcado para o dia 18, quando todas as salas e postos de vacinação estarão abertos nos 184 municípios pernambucanos.

O objetivo é reforçar a proteção contra doenças imunopreveníveis como sarampo, poliomielite, HPV, febre amarela, influenza e Covid-19, além de retomar a cobertura de vacinas de rotina que ficaram abaixo da meta durante e após a pandemia. Ao todo, mais de 2 mil pontos de vacinação estarão em funcionamento durante o período da campanha.

A mobilização faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, com foco em crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos. Em Pernambuco, a SES também irá aproveitar o período para resgatar adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados contra HPV e reforçar a aplicação da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) em adultos.