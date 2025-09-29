Cortado por duas BRs, Salgueiro é alvo de campanha contra disseminação de doenças contagiosas

O Projeto "Rota Segura", da VII Gerência Regional de Saúde (Geres), oferece orientações sobre sarampo e febre amarela, cuidados sanitários durante as viagens, além de vacinação e distribuição de máscaras

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a ação irá acontecer mensalmente no Terminal Rodoviário de Salgueiro. (Foto: Divulgação / SES-PE)

Com o objetivo de identificar viajantes que possam desenvolver ou transmitir doenças contagiosas, a VII Gerência Regional de Saúde (Geres) lançou o projeto “Rota Segura”, que promove ações educativas no Terminal Rodoviário de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

A iniciativa, lançada na última sexta-feira (26), oferece orientações sobre sarampo, febre amarela e cuidados sanitários durante as viagens, além de vacinação e distribuição de máscaras cirúrgicas para aqueles que apresentarem sintomas respiratórios.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a ação da VII Gerência Regional de Saúde (Geres), órgão responsável pelos municípios de Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante, irá acontecer mensalmente no Terminal Rodoviário de Salgueiro.

Todas as ações contarão com a participação de profissionais da Vigilância em Saúde, do PNI Regional e da Atenção à Saúde da VII Geres, com o apoio de outros órgãos públicos.

Segundo a gerente da VII Geres, Dora Magalhães, Salgueiro está estrategicamente localizado no cruzamento das rodovias federais BR-232 e BR-116, duas das principais vias de circulação do Nordeste e do Brasil.

“A BR-232 conecta o Sertão ao litoral pernambucano, sendo a rota principal entre Recife e o interior, enquanto a BR-116 é uma das maiores rodovias do país. Considerando essa importância estratégica de Salgueiro que é cortado por essas duas rodovias, o projeto Rota Segura reforça nosso compromisso com a segurança sanitária, a educação em saúde e o controle de doenças transmissíveis”, afirmou Dora Magalhães.

Segundo a SES-PE, o projeto Rota Segura cria uma barreira epidemiológica que impede a disseminação de doenças entre regiões conectadas pelas BRs; além de fortalecer a regionalização dos serviços de saúde.