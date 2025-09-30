Vacinação contra HPV é intensificada para jovens de 15 a 19 anos no estado
Em Pernambuco, cerca de 300 mil pessoas estão aptas a receber a vacina contra o HPV, nessa faixa etária. Atualmente, a cobertura vacinal é de 59% entre os meninos e 72% entre as meninas.
Publicado: 30/09/2025 às 11:27
Brasil é o primeiro país da América Latina e o sétimo no mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunização. Foto: Juliane Guez/ PMPA ()
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) intensificou a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam o imunizante.
A estratégia, coordenada pelo Programa Estadual de Imunização (PEI-PE), segue a recomendação do Ministério da Saúde (MS).
A meta é ampliar a proteção contra o vírus, considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo e responsável por provocar desde lesões benignas até tumores malignos, como os de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.
Dados
Em Pernambuco, cerca de 300 mil pessoas estão aptas a receber a vacina nessa faixa etária. Atualmente, a cobertura vacinal é de 59% entre os meninos e 72% entre as meninas.
A meta estabelecida é alcançar 90% do público. Para reforçar a campanha, o Ministério da Saúde enviou recentemente ao estado 50 mil doses adicionais, que chegaram para reforçar a ampliação da imunização de adolescentes de 15 a 19 anos que se estende até dezembro de 2025 nos municípios pernambucanos.
Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em Pernambuco, Magda Costa, a estratégia tem foco no resgate de crianças e adolescentes que não foram vacinados durante a pandemia.
“Durante a pandemia, muitas crianças de 9 a 14 anos, que fazem parte do calendário de rotina, deixaram de receber a vacina contra o HPV. Esse cenário se agravou com a hesitação vacinal. Agora o resgate acontece principalmente no contexto escolar, por meio do qual conseguimos captar tanto o público da faixa etária de 9 a 15 anos quanto os adolescentes de 15 a 19 anos. Nosso objetivo é reforçar a prevenção, já que a vacina protege contra os principais tipos de câncer relacionados ao vírus”, destacou Magda.
Desde 2023, o estado realiza mensalmente a estratégia de vacinação escolar, em parceria com a Secretaria de Educação, com o objetivo de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. No ambiente escolar, já foram aplicadas 6.183 doses contra o HPV neste ano. Nos anos anteriores, os números registrados foram de 12.371 em 2024 e 15.736 em 2023.