Vacinação nas Escolas: Pernambuco Inicia Campanha para Proteger mais de 1,9 milhão de Crianças e Adolescentes

Campanha estadual segue até 31 de outubro e inclui o Dia D da Vacinação no dia 18; ação busca ampliar a proteção contra doenças como poliomielite, sarampo e HPV

A principal forma de prevenção da meningite é a vacinação (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) deu início a mobilização para atualizar a caderneta de vacinação de 1.906.776 crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A campanha segue até o dia 31 de outubro e contará com o Dia D da Vacinação, marcado para 18 de outubro, com postos e salas de vacinação abertos em todos os municípios do Estado.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a proteção contra doenças como sarampo, poliomielite, HPV, febre amarela, influenza e Covid-19, entre outras. Ao todo, mais de 2 mil pontos de vacinação estarão em funcionamento durante o período da campanha.

De acordo com a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa, manter as vacinas em dia é fundamental para garantir a segurança individual e coletiva.

“Cada dose é uma barreira contra o retorno de doenças que já foram controladas no país. O Programa Estadual de Imunizações está pronto para apoiar os municípios na execução das estratégias locais”, afirmou.

Além das doses de rotina, o Estado também fará o resgate de jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados contra o HPV, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. A expectativa é alcançar aqueles que não receberam o imunizante no período regular, entre 9 e 14 anos.

Os responsáveis devem apresentar o cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde para que os profissionais analisem e atualizem o esquema vacinal. São cerca de 20 tipos de vacinas disponíveis, conforme o calendário básico nacional.

A mobilização também contempla adultos de até 59 anos que ainda não se vacinaram contra o sarampo. Pessoas com até 29 anos devem receber duas doses da tríplice viral, enquanto aquelas entre 30 e 59 anos devem receber uma dose.

Em paralelo, o Estado continua com a vacinação contra a dengue, realizada em 48 municípios, voltada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com aplicação da primeira e da segunda dose (com intervalo de três meses).

