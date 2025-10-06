Ponte entre Areias e Imbiribeira entra em fase de concretagem

Com investimento de R$ 106 milhões, estrutura vai ligar Areias à Imbiribeira e promete reduzir em até 40% o tempo de deslocamento na região

Ponte Júlia Santiago (Foto: Diego Nigro/Prefeitura do Recife)

As obras da Ponte Júlia Santiago, que vai ligar os bairros de Areias e Imbiribeira, cruzando o Rio Tejipió, avançaram para a etapa de concretagem do tabuleiro. O serviço começou na sexta-feira (3) e foi acompanhado pelo prefeito João Campos.

De acordo com o prefeito do Recife, há dois meses as obras foram iniciadas. “Só hoje, são 25 caminhões trazendo concreto. A obra está em ritmo acelerado e vai realizar um sonho antigo, conectando a Avenida Recife à Mascarenhas de Moraes”, disse.

A concretagem consiste no preenchimento das formas estruturais com concreto, criando a base da ponte por onde irão circular veículos, pedestres e ciclistas. Nesta primeira etapa, foi concretado um trecho de 40 metros, com o uso de 183 m³ de concreto. O material agora passa pelo processo de secagem.

Com investimento total de R$ 106 milhões, financiado parcialmente pela Caixa Econômica Federal e com contrapartida da Prefeitura do Recife, a obra deve melhorar a mobilidade entre as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes, integrando um conjunto de intervenções urbanas que inclui o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza. A execução é da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

Iniciada em outubro de 2023, a ponte é a maior estrutura do tipo construída na cidade nos últimos 40 anos e tem conclusão prevista para 2026. Com 20,4 metros de largura, ela contará com quatro faixas de rolamento, duas passagens para pedestres e uma ciclofaixa.

Além da ponte, as avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza estão sendo ampliadas para duas faixas por sentido, em trechos de 908 metros e 1.060 metros, respectivamente. As vias receberão paisagismo, nova iluminação pública, calçadas em piso intertravado, ciclofaixa bidirecional, 13 novos abrigos de ônibus e o plantio de 350 árvores.

O andamento das obras inclui múltiplas frentes de trabalho. Já foram concluídas a fundação, com a cravação das estacas de apoio, e a instalação das 56 vigas que sustentam a ponte. Uma das lajes do tabuleiro já foi finalizada, e seguem os serviços de instalação das pré-lajes, concretagem e proteção das vigas transversinas.

Nas vias do entorno, também houve avanços. Na Avenida Engenheiro Alves de Souza, já foram concluídas as etapas de pavimentação, calçadas, drenagem e instalação de rede de telecomunicações. Agora, equipes trabalham na implantação de meio-fio e novas canaletas até a Avenida Mascarenhas de Moraes. Na Avenida Tapajós, as intervenções incluem alargamento da via, drenagem, terraplenagem e pavimentação, com parte da nova camada asfáltica já aplicada.

A expectativa é que, após a conclusão, a nova ligação reduza em até 40% o tempo de deslocamento entre as Zonas Sul e Oeste do Recife, beneficiando milhares de pessoas diariamente.