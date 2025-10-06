Mulher é morta a facadas pelo irmão e companheiro dele em Vitória de Santo Antão

De acordo com à PM, o crime aconteceu na tarde de domingo (5), dentro da casa da própria vítima no bairro Redenção; Os suspeitos foram levados a Delegacia do município e estão a disposição da justiça

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher de 59 anos, identificada como Joana D'Arc Rodrigues da Silva Severino, foi executada a facadas dentro de casa no bairro Redenção, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na tarde de domingo (5).

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Santa Terezinha. Os principais suspeitos de terem cometido o feminicídio são o irmão da vítima e o companheiro dele.

A mulher chegou a ser socorrida pela Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital João Murilo de Oliveira, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito instantes depois de dar entrada na unidade.

Ainda de acordo com a PM, os dois suspeitos foram identificados, localizados e detidos. A faca utilizada no crime também foi apreendida pelos agentes. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A ocorrência de feminicídio está sendo investigada pela Delegacia de vitória de Santo Antão. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que os autores foram levados à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.