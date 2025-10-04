° / °
Adolescente de 16 anos é morto em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

Vítima chegou a ser socorrida o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiu e veio a óbito na madrugada do sábado (4)

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/10/2025 às 18:53

Fachada do IML/Rafael Vieira/DP Foto

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um adolescente, de 16 anos, foi alvejado com tiros na cabeça na noite de sexta-feira (3), na Rua Sessenta e Nove, no bairro Nova Goiana, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Luan Pereira de Arruda.

De acordo com a Polícia Civil, Luan chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado (4).

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Central de Platão da Capital. Em nota à PCPE informou que as diligências seguem em andamento.

