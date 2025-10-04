Adolescente de 16 anos é morto em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco
Vítima chegou a ser socorrida o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiu e veio a óbito na madrugada do sábado (4)
Publicado: 04/10/2025 às 18:53
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
Um adolescente, de 16 anos, foi alvejado com tiros na cabeça na noite de sexta-feira (3), na Rua Sessenta e Nove, no bairro Nova Goiana, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Luan Pereira de Arruda.
De acordo com a Polícia Civil, Luan chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado (4).
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Central de Platão da Capital. Em nota à PCPE informou que as diligências seguem em andamento.