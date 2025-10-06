Após mais uma boa atuação, goleiro Gabriel exalta ponto do Sport contra o Cruzeiro

Aarqueiro procurou valorizar o ponto conquistado em Belo Horizonte, apesar de não ter ajudado muito na classificação do Leão

Goleiro Gabriel fez mais um bom jogo contra o Cruzeiro (Paulo Paiva / Sport)

Com mais uma boa atuação, o goleiro Gabriel foi um dos destaques do Sport no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, neste domingo (05), no Mineirão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o arqueiro procurou valorizar o ponto conquistado em Belo Horizonte, apesar de não ter ajudado muito na classificação do Leão.

"A gente sabe que a nossa situação é muito delicada. Mas a gente veio jogar contra uma equipe que está buscando o título, sabemos da dimensão que seria esse jogo. Claro que um ponto não é o que nós queríamos. Mas visto as circunstâncias do jogo, contra o adversário que jogamos, é um ponto a se exaltar sim", completou Gabriel em entrevista ao Sportv na saída de campo.

Derik abriu o placar para o Leão no primeiro tempo, mas Gabi deixou tudo igual na segunda etapa. O Leão segue na lanterna, com 16 pontos, 12 a menos do que o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Sport volta a campo na quarta (08), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.