Acidente entre van e caminhão deixa motorista ferido na BR-424, em Correntes
A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns
Publicado: 30/09/2025 às 21:37
Van ficou parcialmente destruída após colisão (Foto: Reprodução)
Um acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (29) no Km 130 da BR-424, no município de Correntes, no Agreste, deixou um motorista ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, um caminhão estava parado na contramão da rodovia para dar apoio a uma equipe que realizava a instalação de fibra óptica no local. Durante a operação, uma van colidiu contra o veículo de carga. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.
O condutor da van ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.
Tanto o motorista do caminhão quanto o da van passaram pelo teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo de nenhum dos envolvidos.