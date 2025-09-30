Acidente entre van e caminhão deixa motorista ferido na BR-424, em Correntes

A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns

Van ficou parcialmente destruída após colisão (Foto: Reprodução)

Um acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (29) no Km 130 da BR-424, no município de Correntes, no Agreste, deixou um motorista ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a corporação, um caminhão estava parado na contramão da rodovia para dar apoio a uma equipe que realizava a instalação de fibra óptica no local. Durante a operação, uma van colidiu contra o veículo de carga. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.

O condutor da van ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Tanto o motorista do caminhão quanto o da van passaram pelo teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo de nenhum dos envolvidos.