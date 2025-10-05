Carro invade pista contrária, colide com barranco e capota na BR-232, no Sertão de Pernambuco

Sinistro envolvendo carro particular foi registrado no km 400 da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Após a colisão, motorista foi arremessado para a faixa contrária (PRF/divulgação)

Um carro invadiu a pista contrária, colidiu com um barranco e capotou no Km 400 da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 14h do último sábado (5).

Com o impacto da colisão, o condutor foi arremessado para a faixa contrária da via. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para atendimento médico.

Devido à gravidade das lesões, ele não pôde realizar o teste do bafômetro. O veículo estava devidamente licenciado e foi entregue a um familiar do condutor.

Segundo a PRF, a via possuía sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos e não apresentava indícios de presença de animais. As causas do sinistro estão sendo analisadas.