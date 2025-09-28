Içamento de estruturas de ciclovia e passarela é concluído e trânsito é liberado na BR-232, no Recife

Serviço foi concluído de forma antecipada na BR-232. (Foto: André Menezes/DER-PE)

A operação de içamento da ciclovia e passarela da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, foi concluída às 11h20 deste domingo (28). Com isso, houve liberação do tráfego no trecho da BR-232 que estava interditado desde às 23h30 do sábado (27).

A ação correspondeu à segunda e última etapa do içamento da superestrutura metálica da ciclovia, instalada sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido Interior-Recife.

Inicialmente, a intervenção estava prevista para seguir até a madrugada da segunda-feira (29). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), quatro equipes atuaram em pontos fixos para ordenar e dar fluidez ao trânsito, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Estrutura

A ciclovia, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), é composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e uma superestrutura metálica de 265 m.

Na etapa concluída neste fim de semana, foram içados quatro módulos metálicos (35 m, 30 m, 30 m e 25 m), totalizando 120 m de peças.

O DER-PE aponta quatro benefícios da nova ciclovia e passarela:

Segurança viária: travessia protegida para pedestres e ciclistas, sem cruzar a BR-232;

Mobilidade sustentável: incentivo ao uso da bicicleta e redução de emissões;

Acessibilidade: rampas adequadas para pessoas com mobilidade reduzida;

Integração urbana: conexão entre bairros, valorização do entorno e estímulo a hábitos saudáveis.

Com o içamento finalizado, os próximos serviços incluem concretagem do piso sobre o steel deck, instalação de guarda-corpos e telas metálicas e pintura e sinalização horizontal e vertical.