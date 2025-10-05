Inmet: céu nublado na noite do domingo e chuva isolada na segunda (6), no Grande Recife

O Instituto também indica alta umidade e temperaturas entre 23°C e 31°C

Tempo deve ficar nublado, segundo Inmet (Foto: Arquivo/DP)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este domingo (5) deve terminar com o céu bastante nublado na Região Metropolitana do Recife. A previsão indica muitas nuvens durante a noite, com ventos fracos variando entre sudeste e oeste.

Para a segunda-feira (6), o Inmet faz a previsão que o céu continue encoberto durante o dia e com chance de chuva em pontos isolados. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 31°C de máxima.

A previsão para a manhã é de muitas nuvens e possibilidade de chuva leve e passageira, com ventos fracos soprando de sudeste a sul.

Além da previsão de chuva isolada para a segunda, o Inmet projetou um alto percentual da umidade do ar, com mínima de 50% e máxima de 80%, o que pode provocar chuvas rápidas em algumas áreas da região.

O Instituto aponta que mesmo com a possibilidade de chuva, o vento deve permanecer de baixa intensidade, sem previsão de ventos fortes.