Inmet: céu nublado e chuva isolada no litoral e baixa umidade no Sertão

Araripina está com piores índices, com a umidade relativa do ar variando a 20% a 12%, com risco de incêndios florestais e problemas de saúde

Araripina é o município do estado com menor umidade relativa do ar, segundo Inmet (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ARARIPINA)

A previsão de céu nublado e chuva isolada está mantida para esta quinta-feira (2) e sexta em toda faixa litorânea de Pernambuco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já parte do Sertão sofre com a baixa umidade. 38 municípios, segundo o Inmet, estão com risco de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%.

E apenas Araripina entrou na classificação de ‘Perigo’ (umidade relativa do ar entre 20% e 12%), o que significa um risco maior de incêndios florestais e problemas de saúde, como ressecamento da pele, desconfortos nos olhos, nariz e boca.