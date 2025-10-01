Inmet atualiza alerta e deve chover até a quinta (2) em todo litoral de Pernambuco

Em relação ao alerta anterior, o número de municípios do estado que estão com risco de ‘Perigo Potencial’ caiu de 46 para 39

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi atualizado na manhã desta quarta-feira (1º) e manteve previsão de chuva para o restante do dia e início da quinta-feira.

Em relação ao aviso publicado anteriormente, houve uma redução de 46 para 39 municípios do estado que estão na faixa amarela, que se estende por todo litoral de Pernambuco, incluindo as zonas da mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Inmet, o alerta de risco de ‘Perigo Potencial’ projeta um acúmulo de água entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.

Confira os municípios citados no alerta:

Abreu e Lima

Água Preta

Amaraji

Araçoiaba

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Chã de Alegria

Condado

Cortês

Escada

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Joaquim Nabuco

Moreno

Olinda

Palmares

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Tracunhaém

Vitória de Santo Antão

Xexéu