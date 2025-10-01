Inmet atualiza alerta e deve chover até a quinta (2) em todo litoral de Pernambuco
Em relação ao alerta anterior, o número de municípios do estado que estão com risco de ‘Perigo Potencial’ caiu de 46 para 39
Publicado: 01/10/2025 às 12:03
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)
O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi atualizado na manhã desta quarta-feira (1º) e manteve previsão de chuva para o restante do dia e início da quinta-feira.
Em relação ao aviso publicado anteriormente, houve uma redução de 46 para 39 municípios do estado que estão na faixa amarela, que se estende por todo litoral de Pernambuco, incluindo as zonas da mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife.
Segundo o Inmet, o alerta de risco de ‘Perigo Potencial’ projeta um acúmulo de água entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.
Confira os municípios citados no alerta:
Abreu e Lima
Água Preta
Amaraji
Araçoiaba
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Chã de Alegria
Condado
Cortês
Escada
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Joaquim Nabuco
Moreno
Olinda
Palmares
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Tracunhaém
Vitória de Santo Antão
Xexéu