Inmet lança alerta de chuva para 46 municípios de Pernambucano
Confira quais os municípios do Pernambuco estão inclusos no alerta de ‘Perigo Potencial’ do Inmet
Publicado: 01/10/2025 às 08:22
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de risco de acúmulo de chuva com ‘Perigo Potencial’ para 46 municípios de Pernambuco.
Segundo o órgão, a classificação do grau de severidade do alerta aponta para acúmulo entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.
A faixa amarela que indica o risco de ‘Perigo Potencial’ no mapa do Inmet cobre todo o litoral do estado, passando pela Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.
Confira quais municípios estão inclusos no alerta do Inmet:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barreiros
Bonito
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Carpina
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Maraial
Moreno
Olinda
Palmares
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Tracunhaém
Vitória de Santo Antão
Xexéu