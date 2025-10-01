Inmet lança alerta de chuva para 46 municípios de Pernambucano

Confira quais os municípios do Pernambuco estão inclusos no alerta de ‘Perigo Potencial’ do Inmet

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de risco de acúmulo de chuva com ‘Perigo Potencial’ para 46 municípios de Pernambuco.

Segundo o órgão, a classificação do grau de severidade do alerta aponta para acúmulo entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.

A faixa amarela que indica o risco de ‘Perigo Potencial’ no mapa do Inmet cobre todo o litoral do estado, passando pela Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.

Confira quais municípios estão inclusos no alerta do Inmet:

Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barreiros

Bonito

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Carpina

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Escada

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Maraial

Moreno

Olinda

Palmares

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Tracunhaém

Vitória de Santo Antão

Xexéu