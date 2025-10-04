Ação ocorreu em 30 estabelecimentos e resultou em notificações, apreensão de bebidas destiladas suspeitas e descarte de produtos vencidos

Procon-PE fiscaliza estabelecimentos e apreende produtos vencidos e bebidas irregulares (Divulgação/Procon-PE)

O Procon-PE, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência do estado, realizou, neste sábado (4), fiscalização em 30 estabelecimentos comerciais. Durante a ação, 23 locais foram notificados.

De acorodo com o Procon-PE, durante inspeção foram encontrados 24 produtos vencidos, que foram descartados imediatamente, e 30 garrafas de bebidas destiladas com suspeita de irregularidade, além de lacres com indícios de adulteração. Uma unidade de cada tipo de bebida irregular foi recolhida e encaminhada à Vigilância Sanitária para análise.

Os estabelecimentos têm cinco dias úteis a partir de segunda-feira (6) para apresentar as notas fiscais das bebidas destiladas apreendidas, conforme determinação do órgão.