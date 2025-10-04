Ações fazem parte do programa Juntos Pela Educação e foram realizadas durante a Festa da Rapadura

Governo de Pernambuco entrega ônibus escolar e mobiliário em Santa Cruz da Baixa Verde (Fotos: Miva Filho/Secom)

O Governo de Pernambuco entregou, neste sábado (4), ônibus escolar e assinou convênio para a aquisição de mobiliário para escolas municipais de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú. As ações fazem parte do programa Juntos Pela Educação, que tem como objetivo fortalecer a rede pública estadual e municipal.

O ônibus entregue possui ar-condicionado, acessibilidade e tanque abastecido, pronto para uso imediato, segundo o secretário de Educação, Gilson Monteiro. O programa já contabiliza 1,1 mil veículos entregues em todo o Estado, garantindo transporte seguro para estudantes da rede municipal e estadual.

O convênio assinado prevê a aquisição de mobiliário escolar, destinado à melhoria das condições de estudo nas escolas municipais.

A entrega foi realizada durante a 27ª Festa da Rapadura, evento tradicional da cidade que também celebra os 34 anos de emancipação política. O prefeito Dr. Ismael destacou a importância das ações para a educação do município. “O ônibus e o mobiliário vão facilitar o deslocamento e melhorar a infraestrutura das escolas.”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença da governadora Raquel Lyra, do secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho, prefeitos de cidades vizinhas, vereadores e outras lideranças políticas da região.