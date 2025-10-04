Pernambuco tem seis novos casos, e uma morte, suspeitos de intoxicação por metanol

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, pacientes com suspeita de intoxicação por metanol em Pernambuco residem Lajedo, Lagoa do Ouro, Caruaru, Recife, Carpina e Maceió

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

No início da tarde deste sábado (4), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou a notificação de seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco. Com idades entre 20 e 58 anos, os pacientes são todos homens, residentes nas cidades de Lajedo, Lagoa do Ouro, Caruaru, Recife, Carpina e Maceió, capital de Alagoas.

Com as novas notificações, Pernambuco chega a 12 casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Houve ainda registro de um caso descartado, após laudos de exames realizados no paciente indicarem que as alterações não eram compatíveis com intoxicação exógena.

A nova atualização da SES-PE confirma ainda a notificação oficial do óbito de um paciente, caso suspeito para intoxicação por metanol, no município de Lajedo. O óbito ocorreu no final do mês de agosto.



