Evento será realizado de 14 a 20 de dezembro e recebe inscrições até 24 de outubro, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco

16º Festival de Cinema de Triunfo abre inscrições para filmes de todo o Brasil (Divulgação)

O 16º Festival de Cinema de Triunfo abriu o edital para inscrições de filmes de curta, média e longa-metragem de todo o Brasil. Produtores interessados podem enviar seus trabalhos entre os dias 14 e 24 de outubro, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco.

O festival ocorrerá de 14 a 20 de dezembro de 2025, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

A programação do festival contará com seis mostras competitivas: longa-metragem nacional; curta e média-metragem nacional; curta e média-metragem pernambucano; curta e média-metragem infanto-juvenil; curta e média-metragem dos Sertões; e filme experimental.

Serão aceitos trabalhos finalizados entre janeiro de 2023 e os meses vigentes de 2025, incluindo ficção, documentário, animação, videoclipes e outras categorias, desde que possuam cópia de exibição em formato digital (FullHD).

Para participar, os filmes devem ser dirigidos por brasileiros. Na categoria dos Sertões, os trabalhos precisam ser realizados em cidades do Sertão da região Nordeste ou dirigidos por residentes do Sertão há pelo menos 1 ano. As inscrições podem ser feitas por pessoas físicas, coletivos, grupos sem personalidade jurídica ou pessoas jurídicas.

As obras serão avaliadas por uma comissão formada por representantes da Secult-PE e profissionais do setor audiovisual, considerando roteiro, criatividade, qualidade técnica e qualidade artística.

Os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Caretas, ao Prêmio do Júri Oficial e ao Júri Popular. Os prêmios em dinheiro serão de R$ 6 mil para o melhor longa, R$ 4 mil para os melhores curtas de cada categoria e R$ 2 mil para o melhor filme experimental.

Também serão concedidos troféus para melhor direção, fotografia, montagem, roteiro, produção, direção de arte, trilha sonora, som, ator e atriz, além do Troféu Fernando Spencer para o melhor personagem.

Cronograma:

Inscrições: 14 a 24 de outubro

Análise de mérito: 27 de outubro a 4 de novembro

Resultado preliminar: 5 de novembro

Prazo para recursos: 6 a 11 de novembro

Resultado final: 14 de novembro

Dúvidas sobre a documentação ou o processo de inscrição podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]

ou pelo telefone/WhatsApp (81) 3184-3015, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Serviço:

16º Festival de Cinema de Triunfo

Inscrições: 14 a 24 de outubro de 2025

Exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco: https://www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/2804