Homem é assassinado em frente a escola em São Lourenço da Mata

De acordo com a PCPE, a vítima estava saindo para entregar um veículo quando foi cercada e morta no bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem foi morto a tiros no bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (3).

A vítima, identificada como Renieres José da Silva Filho, de 23 anos, foi atingida por disparos em frente a uma escola de educação infantil. O crime ocorreu por volta das 11h20.

Segundo à Polícia Civil, homens armados cercaram Renieres e atiraram várias vezes. Ele trabalhava em uma oficina próxima e saía para entregar um veículo quando foi atingido.

O caso está sob investigação da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. Em nota, a Polícia Civil (PCPE) informou que as diligências foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.