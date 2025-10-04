Programação em paróquias do Recife e Olinda inclui missas, procissões e bênçãos de animais

Fiéis levam animais para bênção no Dia de São Francisco (Divulgação)

Dezenas de cães, gatos e outros animais de estimação receberam, neste sábado (4), a bênção de São Francisco de Assis em paróquias do Grande Recife.

O evento começou pela manhã e deve seguir até a noite, com programação de missas, procissões e bênçãos em várias comunidades.

No bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus realizou bênçãos às 8h e às 16h, na Praça de Casa Forte.

Em Olinda, na Paróquia São Francisco, no bairro de Rio Doce, a bênção ocorreu às 8h, na quadra da Igreja Matriz, na Rua Manoel Ribeiro da Silva, 2ª Etapa. A programação seguiu com Missa Solene às 10h, a procissão está marcada para acontecer às 18h, saindo da Capela do Divino Espírito Santo e a missa de encerramento ocorre às 19h, na Matriz.

Na Madalena, no Recife, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizou a bênção às 16h, na Praça Eça de Queiroz. No mesmo horário, na Capela do Parque da Jaqueira, houve missa seguida da bênção dos animais.

No bairro das Graças, a Paróquia Nossa Senhora das Graças reservou o horário das 18h para a bênção na Igreja Matriz.

Já no Ibura, a Paróquia Cristo Redentor iniciou o dia com missa e bênção às 7h30, na Capela São Francisco de Assis, localizada na Rua Emílio Monteiro Fonseca, Ibura de Baixo.

E no bairro da Torre, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia iniciou a programação com bênção teve inicio às 6h, na Capela de São Francisco, na Vila Santa Luzia. À noite, haverá missa às 19h30, seguida de procissão.

