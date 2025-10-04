PM de folga dispara acidentalmente contra a própria perna, no Recife

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (13), no interior de uma universidade, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Na noite de sexta-feira (3), foi gerada uma ocorrência de disparos acidental de arma de fogo no interior de uma universidade, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Guarnições do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) constataram que a arma de um policial militar de folga sofreu um disparo, atingindo-o de raspão. O equipamento foi recolhido pelo Oficial de Operações da OME para perícia.

Testemunhas informaram que o disparo ocorreu quando um policial militar ajustava o cinto de guarnição, onde estava o coldre com o revólver. O tiro atingiu a região da virilha.

O militar foi socorrido para uma unidade de saúde da cidade. Até o momento, não há atualização sobre seu estado clínico.