Polícia Militar e Vigilância Sanitária apreendem bebidas suspeitas e detém homem por produção ilegal de álcool no interior de Pernambuco

Os agentes encontraram 26 galões com líquido semelhante a álcool e 30 grades de bebidas e caixas d’água utilizadas no processo de produção

Ação conjunta do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Vigilância Sanitária (Foto: Divulgação)

Uma operação conjunta do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Vigilância Sanitária resultou, na última sexta-feira (3), na apreensão de material suspeito no distrito de Usina Água Branca, zona rural de Quipapá, Agreste de Pernambuco. Um homem de 59 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão, em Palmares.

Durante a ação, desencadeada após denúncia sobre fabricação e venda de bebidas de origem duvidosa, os agentes encontraram 26 galões com líquido semelhante a álcool, seis sacos de vasilhames vazios, 30 grades de bebidas e caixas d’água utilizadas no processo de produção. Também foi apreendido um botijão com torneira adaptada para engarrafamento.



A ação teve como objetivo combater a produção e comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas.

O suspeito afirmou que atuava na atividade desde 2017, comprando o líquido no município de Bezerros e transportando cerca de 200 litros por mês. Todo o material foi recolhido com apoio da Prefeitura de Quipapá, da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária.

Em paralelo, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) segue investigando casos de possível intoxicação por metanol no Estado. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis. A polícia ainda não esclareceu quais serão os procedimentos para identificar o material apreendido.