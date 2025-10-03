Metanol: Estado descarta caso de Gravatá e número de registros suspeitos de intoxicação fica em 6

Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente do caso 6, um homem de 30 anos, não apresentou alterações compatíveis com intoxicação exógena

Casos suspeitos de intoxicação de metanol após ingestão de bebidas estão sendo investigados no país (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) atualizou, na noite desta sexta-feira (3), as informações sobre os casos suspeitos de intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol no estado. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cives-PE), seis ocorrências seguem em investigação, após a exclusão de um caso registrado em Gravatá, que foi descartado após exames laboratoriais.

Segundo a pasta, o paciente do caso 6, um homem de 30 anos, não apresentou alterações compatíveis com intoxicação provocada pelo produto. Dessa forma, os resultados descartaram a suspeita de envenenamento por metanol. Ainda assim, outros seis casos permanecem em análise pelas autoridades sanitárias.

Entre os registros confirmados como suspeitos, estão dois ocorridos em Lajedo, no Agreste. Um homem de 43 anos morreu no dia 9 de setembro e outro, de 32 anos, recebeu alta hospitalar, mas perdeu a visão. No município de João Alfredo, um homem de 30 anos também não resistiu e morreu em 30 de setembro.

Em Olinda, uma mulher de 35 anos apresentou sequelas oculares, enquanto outros dois casos permanecem em tratamento: uma jovem de 26 anos, residente de São Paulo, mas atendida em Ipojuca, e uma mulher de 33 anos, moradora de Cedro, no Sertão. Ambas seguem internadas em unidades de saúde.