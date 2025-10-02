Prefeitura do Recife lança canal para denúncias de bebidas adulteradas com metanol

Em Pernambuco, quatro casos suspeitos foram notificados recentemente, incluindo dois óbitos em Lajedo, um em Olinda e outro em João Alfredo, ambos com cegueira parcial (Foto ilustrativa : Canva)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (2), uma nova ferramenta para receber denúncias sobre a venda de bebidas alcoólicas adulteradas. O canal já está disponível em destaque na página inicial do Conecta Recife. De forma simples, a funcionalidade permite que qualquer denúncia sobre irregularidades seja realizada.

Além de receber denúncias, a ferramenta também tem o objetivo de informar a população sobre sinais de intoxicação por metanol, após o consumo de bebida alcoólica adulterada e quando buscar serviço de pronto-atendimento. O metanol é uma substância altamente tóxica, usada ilegalmente na produção de bebidas.

O lançamento da ferramenta acontece em meio à preocupação da população em relação ao aumento do número de casos de intoxicação causada pelo consumo de bebidas adulteradas. O Ministério da Saúde confirmou que o número de registros de casos suspeitos de intoxicação por metanol subiu para 59 no Brasil, sendo 11 deles confirmados e 48 em investigação.

Em Pernambuco, quatro casos suspeitos foram notificados recentemente, incluindo dois óbitos em Lajedo, um em Olinda e outro em João Alfredo, ambos com cegueira parcial.

Segundo a gestão municipal, o canal faz parte da estratégia de ampliar serviços digitais para promover a segurança sanitária na cidade e proteger a saúde da população.

Por meio do canal de denúncia, as pessoas também podem ter acesso ao contato da Ouvidoria do SUS Recife, facilitando o encaminhamento das notificações para investigação.

