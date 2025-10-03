Crise do metanol gera aumento da procura por cerveja, diz Abrasel-PE

Em Pernambuco, 6 notificações de intoxicação por metanol estão sendo investigados (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

A crise envolvendo a presença de metanol em bebidas e o aumento das notificações por suspeita de intoxicação no Brasil, têm refletido na queda do consumo de destilados nos bares e restaurantes do Recife. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), o aumento das notificações no país nos últimos dias já está causando o aumento da procura por cerveja nos estabelecimentos. No total, 113 casos já foram notificados, sendo 6 deles em investigação em Pernambuco.

De acordo com a diretora-executiva da Abrasel-PE, Rhaissa Soares, os bares e restaurantes do estado já sentem a queda da procura dos consumidores pelas bebidas destiladas. “Ainda não temos uma pesquisa pronta oficialmente, mas já observamos os comentários dos estabelecimentos associados. Eles apontam que houve um aumento de consumo de cerveja e uma diminuição drástica de consumo de drinks”, afirma.

Ele destaca também que entre as orientações da Associação aos estabelecimentos estão a compra de produtos por distribuidoras responsáveis, que emitem nota fiscal e fazem o rastreamento do produto dentro do transporte. Além disso, que apresentem selos, tampas e lacres de fábrica.

Estabelecimentos alteram o cardápio

No Recife, como forma de precaução em relação aos casos de metanol, o Club Metrópole decidiu suspender temporariamente a venda de destilados. Em nota, o estabelecimento afirma que a decisão tem como objetivo proteger a saúde dos clientes. Além de “acolher a preocupação psicológica gerada pela repercussão nacional do tema, garantindo confiança e tranquilidade ao consumir em seu espaço”.

Ainda de acordo com a nota, a direção do Club Metrópole afirma que serão suspensas temporariamente as vendas de vodka, whisky, gin, tequila, rum e licores.“Essa medida é preventiva e temporária, reafirmando nosso compromisso em oferecer noites seguras, responsáveis e inesquecíveis para todos”.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o chef e proprietário do restaurante Moendo na Laje, Rapha Vasconcellos, relata que já percebe a queda pela procura dessas bebidas, desde o início da repercussão. “Os clientes estão deixando de consumir, porém está aumentando o consumo de cerveja e chopp. Com isso, no faturamento em si, não houve tanto impacto”, afirma.

Vasconcellos conta também que, com o aumento das notificações, decidiu mudar o cardápio de bebidas para um evento no próximo domingo (5), no restaurante, trocando a venda de caipiroska por cerveja e chopp.

Aumento de casos

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (3), subiu para 113 o número de notificações de intoxicação por metanol no país. Entre eles, 12 mortes foram notificadas, sendo uma confirmada em São Paulo e outra em investigação em Pernambuco.

Dos total de casos notificados por intoxicação por metanol, 6 estão sendo investigados em Pernambuco nos municípios de Lajedo (2), João Alfredo (1), Ipojuca (1), Olinda (1) e Cedro (1).

A maioria dos casos de intoxicação por metanol em bebidas estão em São Paulo (101), sendo 11 confirmados e 90 em investigação. Além desses, 2 estão sendo investigados na Bahia e no Distrito Federal e 1 está sendo investigado no Paraná e Mato Grosso do Sul.