Perícia solicitada pela Justiça Federal confirma danos ambientais causados por muro na Praia de Maracaípe

Nova perícia confirma relatórios do Ibama e da SPU que apontam danos ambientais causados pelo muro, a exemplo do aumento da erosão costeira e comprometimento da reprodução da fauna marinha

Muro em Maracaípe (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma perícia solicitada pela Justiça Federal confirmou os relatórios do Ibama e da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) acerca dos diversos impactos ambientais e paisagísticos causados pela construção de um muro na praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco. O muro foi construído com troncos de coqueiro e sacos de ráfia ao longo de toda a praia pelo advogado João Fragoso, que possui uma propriedade na orla.

O Diario de Pernambuco teve acesso ao laudo pericial completo, elaborado a partir de uma visita técnica ao local, no dia 1 de setembro deste ano. Segundo o relatório, o muro ultrapassa os limites da propriedade de Fragoso e acarretou na supressão irregular de vegetação de restinga, que é classificada como Área de Preservação Permanente (APP).

A barreira artificial também atua como um empecilho físico intransponível, impedindo o acesso das tartarugas marinhas às zonas mais elevadas da praia e da restinga, que são suas áreas preferenciais para nidificação e reprodução, bloqueando uma ampla área de desova.

"A presença do muro, resulta na deposição dos ovos próximo ao mar, proporcionando serem arrastados ou inundados pela maré alta. Um caso concreto foi registrado em maio de 2024, quando uma tartaruga marinha desovou no limite do muro e, por não ter acesso à restinga, os ovos ficaram desprotegidos e foram afetados pela maré alta", diz trecho do relatório.

Além disso, o perito afirma que a estrutura acentua a erosão costeira e leva em consideração aspectos paisagísticos e de seguranças dos banhistas. De acordo com ele, transeuntes podem ser atingidos por eventuais desabamentos dos troncos que compõem o muro.

Histórico

Inicialmente, a construção foi autorizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), em 2022. Na ocasião, o órgão público havia liberado a construção de uma estrutura de 250 metros.

Durante uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), contudo, o órgão voltou atrás e determinou a retirada da estrutura, admitindo que o muro atrapalhava o acesso à praia e não cumpria as regras ambientais determinadas.

Em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com a ação civil pública pela retirada da barreira artificial. Em seguida, Fragoso procedeu com um interdito proibitório, como é chamada uma ação com o objetivo de proteger um bem – neste caso, o muro.

Com a nova perícia, a Justiça pode determinar a derrubada do muro. As partes têm agora o prazo comum de 15 dias para se manifestarem sobre o laudo.