Cetáceos de até 16 metros e 40 toneladas surgiram no litoral pernambucano na manhã desta segunda-feira (11)

Baleias-jubarte são avistadas na costa de Maracaípe (Reprodução/redes sociais)

Um grupo de baleias-jubarte foi avistado na manhã de segunda-feira (11) por pescadores no mar de Maracaípe, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. As imagens postadas no perfil oficial da prefeitura do município mostram os animais emergindo e exibindo o dorso sob o sol.

Segundo pescadores locais, a aparição ocorreu por volta das 9h, a cerca de dois quilômetros da costa, próximo às piscinas naturais. Entre os cetáceos de grande porte, havia um filhote.

As jubartes (Megaptera novaeangliae) são mamíferos marinhos que podem atingir até 16 metros de comprimento e pesar cerca de 40 toneladas. Anualmente, migram aproximadamente 5 mil quilômetros em direção à costa brasileira entre junho e outubro, para se reproduzirem ou dar à luz.

Os filhotes já nascem com cerca de 3 metros e podem ganhar até 30 quilos por dia, sendo amamentados com até 100 litros de leite diariamente.