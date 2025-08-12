Construção de nova ponte sobre o Rio Una é autorizada por Governo do Estado; investimento é de R$ 3 milhões

Governadora Raquel Lyra deu ordem de serviço, nesta terça-feira (12), para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Una, na VPE-147, ligando Barra do Jardim ao município de Altinho, no Agreste Central

Nova ponte sobre o Rio Una ligará o município de Barra do Jardim a Altinho, no Agreste central do Estado (Foto: Divulgação/Governo de PE)

A construção de uma nova ponte sobre o Rio Una, ligando Barra do Jardim ao município de Altinho, no Agreste Central, foi autorizada nesta terça-feira (12) pelo Governo do Estado. A governadora Raquel Lyra deu ordem de serviço para a realização da obra na VPE-147, orçada em R$ 3,2 milhões.

Segundo a gestão estadual, a nova estrutura terá 40 metros de extensão e substituirá a ponte atual, que apresenta avançado estado de deterioração e oferece risco à segurança dos usuários. A intervenção é considerada urgente e tem prazo de seis meses para conclusão.

“As chuvas de 2010 danificaram essa ponte e agora, 15 anos depois, estamos unindo novamente a cidade de Altinho. Isso vai facilitar o deslocamento da população, melhorar o escoamento da produção e garantir mais segurança. Essa obra faz parte de uma série de investimentos que estamos realizando na cidade e em toda a região. Estamos vivendo um momento diferente no nosso Estado”, destacou a governadora Raquel Lyra.

A obra também vai atender a uma demanda das comunidades locais, reduzindo a sobrecarga em outras vias e beneficiando o transporte de mercadorias e o fluxo turístico. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, ressaltou a relevância da nova ponte para o desenvolvimento econômico do município. “Essa ponte gera economia e renda, porque permite que o agricultor familiar trabalhe e traga a sua produção para a feira daqui da cidade, além de trazer melhoria de vida para toda a população que mora na zona rural de Altinho”, enfatizou a titular da pasta.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Moradora de Altinho, Shelly Santos da Silva, de 48 anos, celebrou a assinatura da ordem de serviço. “É muito grandioso o olhar voltado para aquela comunidade que, por muito tempo, foi tão esquecida. Essa nova ponte é um presente, um sonho de muitos anos. Só tenho a agradecer por olharem para o nosso povo”, comemorou.

