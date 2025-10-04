Ramal Camaragibe do metrô do Recife volta a funcionar normalmente neste sábado (4)

Ramal Camaragibe do metrô do Recife estava paralisado deste a última sexta-feira (3), em razão da queda de um galho de árvore

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

Na manhã deste sábado (4), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) emitiu um comunicado informando que o Ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a funcionar normalmente. O serviço estava interrompido desde a última sexta-feira (3), em razão da queda de um galho de árvore nos trilhos.

"A CBTU Recife informa que o Ramal Camaragibe da Linha Centro abriu às 5h35 deste sábado (4), com o sistema normalizado e todas as estações funcionando normalmente", diz o informe.

O Ramal Jaboatão também chegou a ter seu funcionamento interrompido, mas já havia sido liberado mais cedo.

Concurso

De acordo com a CBTU, em razão da realização do Concurso Nacional Unificado (CNU), as linhas Centro e Sul do Metrô funcionarão normalmente das 5h às 23h no próximo domingo (5). A operação no Ramal Camaragibe e na Linha Centro, contudo, ocorrerá em via singela, isto é, com a circulação restrita a apenas uma via para trens nos dois sentidos.

A Companhia alerta que esta dinâmica poderá ocasionar aumento no tempo de viagem e nos intervalos dos trens para os usuários desse ramal. "Diante disso, recomenda-se que os participantes do exame saiam de casa mais cedo", diz a nota da CBTU.